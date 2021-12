Zwingenberger Altstadt-Parkausweise verlieren Gültigkeit

Zwingenberg. Zum Ende des laufenden Jahres 2021 verlieren die ausgegebenen Parkausweise für die Altstadt (Altstadtplaketten) ihre Gültigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung aus de Rathaus. Sie werden ab sofort durch neue Parkausweise ersetzt, die dann für das neue Jahr 2022 gültig sind und das Parken in der ausgewiesenen Altstadtzone – innerhalb der markierten Parkflächen – gestatten.

Für die Ausstellung des ersten Bewohnerparkausweises wird eine Gebühr von 20 Euro erhoben; für den zweiten Bewohnerparkausweis jeweils pro Haushalt und Kalenderjahr 30 Euro. Pro Haushalt werden maximal zwei Bewohnerparkausweise ausgegeben. Diese können ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg zu den üblichen Öffnungszeiten beantragt werden. Bei erneuter Ausstellung eines Bewohnerparkausweises (z. B. durch Verlust) wird eine Gebühr von 10 Euro erhoben.

Bei Abholung wird das Kennzeichen auf dem Bewohnerparkausweis vermerkt, so dass er einem bestimmten Fahrzeug zugeordnet werden kann und nur für dieses verwendet werden darf. Hierzu ist bei Beantragung die Vorlage des entsprechenden Fahrzeugscheines sowie des Personalausweises oder des Reisepasses erforderlich.

Tagestickets für fünf Euro

Ausgegeben werden die Bewohnerparkausweise nur an die Anwohner der ausgewiesenen Altstadtzone mit erstem Wohnsitz in Zwingenberg, an Angehörige, die nachweislich pflegebedürftige Altstadtanwohner betreuen, und an Gewerbebetreibende, die ihren Firmen- beziehungsweise Geschäftssitz in der Altstadtzone haben.

Außerdem können sogenannte Tagesparkberechtigungen für Besucher der Anwohner erworben werden (5 Euro pro Stück) und Gewerbebetreibende mit Ladenlokalen können Kundenparkausweise erhalten.

Die neuen Ausweise gelten ab 1. Januar 2022 und sind an der Frontscheibe deutlich sichtbar anzubringen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. red