Von Michael Ränker

Das älteste Bergstraßenstädtchen soll Corona-Modellstadt werden, schlägt Bürgermeister Holger Habich vor. Ein Brief, in dem der Zwingenberger Rathauschef der Landesregierung einen entsprechenden Vorschlag macht, liegt mittlerweile im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration in der Landeshauptstadt Wiesbaden vor. Darin schreibt Habich an Minister Kai Klose,

...