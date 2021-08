Zwingenberg steht am Samstag ganz im Zeichen der Ukulele

Zwingenberg. „Noch nichts vor an diesem Samstag?“, fragen Jeanette Giese und Peter Moss, die im ältesten Bergstraßenstädtchen die „Voice-Akademie“ betreiben und die auch eine Antwort auf die Frage bereithalten: „Dann nichts wie auf nach Zwingenberg zu einer Neuauflage des Ukulele-Tags.“ Der kommende Samstag, 28. August, steht einmal mehr ganz im Zeichen dieser „Bonsai-Gitarre“.

Um 14 Uhr wird Holger Habich, Bürgermeister der Stadt Zwingenberg, den 3. Ukulele-Tag eröffnen. Dann kann bis 17.30 Uhr jeder in den Räumen des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) das Gute-Laune-Instrument im Rahmen von Mitmach-Angeboten für Kinder und Erwachsene einmal ausprobieren. Und das unter der Leitung eines Profis unter den Ukulele-Spielern, nämlich dem Londoner Musiker Peter Moss, musikalischer Leiter des „The United Kingdom Ukulele Orchestra“.

Ein abschließendes Konzert gibt´s um 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6), es steht unter dem Motto „Can´t stop loving UKE!“. Die Leitung hat Peter Moss, die Moderation obliegt Jeanette Giese, mit von der Partie ist das Ukulele-Orchester „Swinging Ukes“ und musikalische. Für den Besuch des Konzerts muss zuvor eine Anmeldung per E-Mail an: info@akademie-voice.de erfolgen. Es gelten die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Veranstalter. red