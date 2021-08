Zwingenberg feierte eine digitale Kerb mit einem Mini-Umzug

Zwingenberg. Bedauerlicherweise gibt es auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine klassische „Zwingebejer Kerb“, die ja seit sehr langer Zeit traditionell immer am dritten Sonntag im August gefeiert wird.

So zieht der kleine Kerweumzug am Sonntag durch Zwingenberg. © Verein

„Sicherlich schmerzt es viele Zwingenberger, wenn sie am Wochenende auf Festgelände, kühles Bier, Zwingenberger Wein, gutes Essen, Rummelplatz und auf die Traditionsfiguren verzichten müssen“, schreibt der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb, kurz VEZT, in einer Pressemitteilung.

Dennoch soll am Sonntag (15.) ab 14 Uhr zumindest ein kleiner Kerweumzug durch die Zwingenberger Straßen ziehen. So möchte der Kerweverein an diese langjährige Tradition im ältesten Städtchen an der Hessischen Bergstraße erinnern. Der Umzug ist laut VEZT mit der Stadtverwaltung Zwingenberg abgestimmt und wird begleitet durch die Feuerwehr Zwingenberg (vorne) und durch das DRK Zwingenberg (hinten).

Das einzige geschmückte Fahrzeug des Kerwevereins wird eine Hommage an die ehemaligen Traditionsfiguren der Zwingenbejer Kerb sein – und mit dem Umzug soll auch der Blick auf das nächstjährige Datum (Sonntag, 21. August 2022) gelenkt werden, an welchem der noch junge Kerweverein VEZT den 60. „ununterbrochenen“ Jubiläums-Kerweumzug präsentieren wird.

Anderer Streckenverlauf

Der kleine Kerweumzug in diesem Jahr nimmt einen anderen Streckenverlauf als normalerweise üblich (siehe auch Bild unten):

Aufstellung und Start ist auf dem Vorplatz am Feuerwehrgerätehaus. Der Zug zieht dann durch Langwader Straße, Wiesenpromenade West, Bleichstraße, Ahornstraße, Platanenallee, Walter-Möller-Straße, Darmstädter Straße (B3), Annastraße, Heinrichstraße, Friedrichstraße, Alsbacher Straße, Darmstädter Straße, Löwenplatz, Obergasse, Marktplatz, Obertor und Heidelberger Straße (B3). Im Bereich Obertor/Heidelberger Straße endet der Zug.

Die Anwohner und Fahrzeugbesitzer entlang der Umzugsstrecke werden einmal mehr gebeten, die Straße am Sonntag für den kurzen Zeitraum so frei zu halten, dass ein Traktor mit breitem Anhänger durchfahren kann.

Im Anschluss an den kleinen Kerweumzug besteht für die Zwingenberger die Möglichkeit, sich auf YouTube die Zwingenberger Kerb 2021 anzuschauen. „Das digitale Format enthält zwar keine Traditionsfiguren oder eine Kerweredd, dafür einige andere Überraschungen“, verspricht der Verein.

Über den Link https://kurzelinks.de/Kerb2021 kann die Zwingenberger Kerb 2021 bereits ab Samstag (14.), 19 Uhr, erreicht werden. Alternativ werden Interessierte auch auf dem Kanal YouTube mit dem Suchbegriff „Zwingenberger Kerb“ fündig. red