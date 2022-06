Von Lea Fiehler

Einmal an einer echten Weltmeisterschaft teilnehmen – dieser Traum geht für die beiden Nachwuchssportler Henning Clever (11) und Felix Arndt (13) aus Zwingenberg in Erfüllung. Die beiden Kicker der Tischfußball-Mannschaft des TSV Rot-Weiß Auerbach haben sich durch ihre Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften im April in Wöllstein für die Teilnahme an der

...