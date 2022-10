Nach der am Wochenende zu Ende gegangenen Kunstausstellung „Music Non Stop“ mit Werken von Lee D. Böhm, einer Vertreterin der Neuen Leipziger Schule, folgt ab dem 6. November, Sonntag, in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) nun die Werkschau von Caroline und Petra Diefenbach.

Die Vernissage ist auf 15 Uhr terminiert, die Begrüßung übernimmt Erste Stadträtin Karin Rettig. Die

...