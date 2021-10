Zwei Schauspieler erwecken in Zwingenberg eine Vielzahl von Figuren zum Leben

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf eine Theateraufführung für Kinder hin: Das Ensemble „Die Stromer“ gastiert am 10. November, Mittwoch, ab 16 Uhr mit seinem Stück „Die rote Prinzessin“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1). Mit der Inszenierung der „turbulenten Geschichte“ frei nach dem Kinderbuch „Die Rote Prinzessin“ von Paul Biegel wenden sich „Die Stromer“ an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

Bis zu ihrem zwölften Geburtstag lebt die rote Prinzessin mit ihrem Vater, dem König, ihrer Großmutter und den beiden Hofdamen Frau Laula und Frau Paula im weißen Schloss. An diesem Geburtstag darf sie endlich zum allerersten mal das weiße Schloss verlassen, um sich den „Rest der Welt“ anzusehen. Doch der Ausflug verläuft ganz anders als geplant, denn die rote Prinzessin wird von den Räubern Holz-Bolz und Schwanenstolz geraubt. Aber so einfach lassen sich Prinzessinnen nicht gefangen nehmen und schon bald gelingt ihr die Flucht – und sie macht sich allein auf den Weg zurück ins weiße Schloss.

Auf diesem Weg begegnen der roten Prinzessin viele merkwürdige Leute, die sie in einige Abenteuer verstricken. Sie entdeckt dabei, dass es im Rest der Welt ganz anders zugeht, als sie es sich vorgestellt hat. Eine Vielzahl von Figuren werden von den beiden Spielern zum Leben erweckt.

Die Mobilisten formulieren: „Durch die klare und gewitzte Darstellung der einzelnen Typen, der bildhaften Gestaltung der Geschichte, dem leicht verständlichen Text und dem abwechslungsreichen Spiel mit den Elementen des Bühnenbildes ist ,Die Rote Prinzessin’ ein Stück, das Kinder und Erwachsene in gleichem Maße anspricht.“

Es gibt keine Eintrittskarten im Vorverkauf, Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse, die eine Stunde vor Aufführungsbeginn öffnet. red