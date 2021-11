Zwei Gottesdienste auf der Wiese

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt Sonntag, 28. November – den ersten Advent – zu zwei Gottesdiensten ein: Traditionell feiert die Gemeinde in der Vorweihnachtszeit mit den Kindern, Eltern und dem Erzieherinnen-Team der kirchlichen Kindertagesstätte Gottesdienst, eben das geschieht nun am Sonntag wegen der Coronavirus-Pandemie mit zwei Andachten, die entgegen der ursprünglichen Planung nicht in der Bergkirche, sondern auf der Wiese am Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße) stattfinden, wie Pfarrer Christian Hilsberg einlädt. Die familientauglichen, eher kurz gehaltenen Gottesdienste beginnen um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1