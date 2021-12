Zwei Autos angezündet

Pfungstadt/Bickenbach. Die Kriminalpolizei Darmstadt sucht eventuelle Zeugen, die mit sachdienlichen Hinweisen zur Aufklärung von zwei Fahrzeugbränden beitragen können – in beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, ist am Samstag gegen 23 Uhr in Pfungstadt ein Fahrzeug der Marke Seat, Modell Ibiza, in Brand geraten. Der weiße Pkw parkte an der Hahner Straße. Das Feuer verursachte einen wirtschaftlichen Totalschaden, der sich auf mehrere Tausend Euro beläuft.

Nur wenige Stunden später, in der Nacht zum Sonntag, wurde gegen 1.30 Uhr ein weiteres Auto durch Feuer beschädigt. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Mercedes, der an der Erbsengasse in Bickenbach abgestellt war. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte die Polizei Spuren sicher, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird zudem ein Tatzusammenhang geprüft. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wem ist im Bereich der Tatorte und zu den Tatzeiten etwas aufgefallen? Wer konnte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 10 erreichbar. ots