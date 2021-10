Alsbach. Die Kunstfreunde Bergstraße weisen auf eine Lesung hin, die am heutigen Mittwoch (13.) ab 19.30 Uhr im Eduard-Schmidt-Saal des Bürgerhauses Sonne in Alsbach (Hauptstraße 26) stattfindet. Autor Klaus Michel liest aus seinem Buch „Amnesie“ und „bietet dem Leid in Anstalten aller Art humorvoll die Stirn“. Autor Helmut Roth stellt mit seinem Buch „Steinkleid für eine Leiche“ einen lokalen Krimi vor. red

