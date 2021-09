Zu Erntedank gibt es vier Gottesdienste in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg weist auf ihren Erntedankfest-Gottesdienst hin, der am 3. Oktober, Sonntag, wieder an vier verschiedenen Orten im Stadtgebiet gefeiert wird. Wie Claudia Willbrand, Vorsitzende des Kirchenvorstands, informiert, handelt es sich - wie im Vorjahr - um kurze Freiluft-Gottesdienste, die allesamt musikalisch von der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg begleitet werden. An folgenden Orten wird zu folgenden Uhrzeiten Erntedank gefeiert:

9.30 Uhr, Arthur-Sauer-Anlage

10.15 Uhr, Hof der Evangelischen Bergkirche

11 Uhr, Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus (Gießer Weg 12)

11.45 Uhr, Evangelische Kindertagesstätte (Heidelberger Straße 12)

In der Einladung heißt es: „Wir feiern diese Erntedank-Gottesdienste egal bei welchem Wetter und freuen uns, wenn Sie das Erntedankfest 2021 mit uns feiern. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl in etwas anderer Form miteinander feiern.“

Natürlich müssen auch bei diesen Open-Air-Gottesdiensten die Corona-Regeln beachtet werden. Wer bereits entschieden hat, an einem der Gottesdienste teilzunehmen, der erleichtert den Organisatoren durch eine Anmeldung im Gemeindebüro das Erstellen der nötigen Kontaktlisten (E-Mail: kirchengemeinde.zwingenberg@ekhn.de, Telefon: 06251/75844, Fax: 06251/75836). Abschließend wird formuliert: „Natürlich sind Sie auch spontan herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie!“ red