Kriminelle sind in der Nacht zum Sonntag am Sicherungsschloss eines Zigarettenautomaten an der Straße Pass in Zwingenberg gescheitert. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, versuchten die Täter das Schloss mit Hilfe von Werkzeug zu knacken, doch es hielt stand. Unverrichteter Dinge mussten die Täter ihr Vorhaben aufgeben. Der Schaden an dem Automaten ist etwa 200 Euro

...