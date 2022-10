Zigarettenautomat in Bickenbach geknackt

Bickenbach. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Automatenknacker bei seiner „Arbeit“ beobachtet haben. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, hat sich ein Krimineller an einem Zigarettenautomaten am Bahnhof in Bickenbach zu schaffen gemacht und sowohl Glimmstängel als auch Geld gestohlen. Der Aufbruch wurde am Sonntagabend (2.10.) gegen 23 Uhr der Polizei gemeldet und kann einige Tage zurückliegen. Hinweise werden an die Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten. ots

