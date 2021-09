Zeugen nach Unfallflucht in Zwingenberg gesucht

Straßenverkehr. Am vergangenen Donnerstag (23.09.) ist es im Zeitraum von 6.30 bis 11.30 Uhr in der Straße In den Bruchgärten in 64673 Zwingenberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in stieß gegen den Torpfosten einer dort befindlichen Firmenzufahrt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug um einen LKW der Marke Daimler-Benz. Die Polizeistation Bensheim, Telefonnummer 06251 84680, bittet um sachdienliche Hinweise.

