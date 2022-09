Zeugen nach Einbruch in Bürocontainer in Zwingenberg gesucht

Zwingenberg. Zwei Bürocontainer in der Rieslingstraße und "In den Almen" in Zwingenberg sind zwischen Freitag (16.) und Samstag (17.) in das Visier unbekannter Krimineller gerückt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge machten sich die Unbekannten an den Containern zu schaffen und durchwühlten die Innenräume. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Derzeit werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle sowie ein weiterer Einbruch in eine Autowerkstatt in der Rieslingstraße (wir haben berichtet) in Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.