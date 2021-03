Alsbach-Hähnlein. Nachdem in der Nacht zum Samstag ein Holzstapel auf einem Feld unweit der zur Gemeinde Bickenbach gehörenden Straße „Waldkolonie“ brannte, sucht die Kriminalpolizei jetzt nach Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, bemerkten Anwohner gegen 1.20 Uhr die starke Rauchentwicklung und alarmierten Freiwillige Feuerwehr und Polizei. Die Alsbacher Brandschützer konnten die Flammen schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Durch den Brand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Zuge der Ermittlungsarbeit der Polizei wurde in der Nähe des Brandorts ein 42-jähriger Mann kontrolliert. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Brand steht, das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen. ots