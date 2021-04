Zeuge verhinderte Fahrraddiebstahl

Jugenheim. Den Versuch von zwei unbekannten Tätern, am Sonntagnachmittag ein an der Kempenstraße in Jugenheim abgestelltes Fahrrad zu entwenden, konnte ein Zeuge stoppen. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, machten sich die beiden Unbekannten an besagtem Fahrrad zu schaffen. Hierbei sollen sie einen Vorderreifen dabeigehabt haben, den sie offenbar vorher von einem anderen Fahrrad abmontiert hatten. Als sie gegen 16.15 Uhr versuchten, den mitgebrachten Reifen an ihre neue Beute zu montieren, wurden sie von einem Zeugen überrascht, der das kriminelle Vorhaben beobachtete. Sofort ließen sie ihre Beute zurück und flüchteten mit einer Straßenbahn (Linie 8) in Richtung Darmstadt.

Bei den Flüchtigen soll es sich um eine Frau und einen Mann im Alter von etwa 17 Jahren gehandelt haben. Der Mann soll sehr kurze Haare gehabt und einen blauen Pullover mit weißem Aufdruck getragen haben. Die Haare seiner Begleiterin wurden als blond und schulterlang beschrieben. Sie trug eine schwarze Jacke.

Mit den weiteren Ermittlungen ist die Polizei in Pfungstadt betraut. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Unbekannten geben kann, der wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden. ots

