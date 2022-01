Zehn Laternen erhellen jetzt den Weg zum Jugendhaus in Malchen

Seeheim-Jugenheim. Ein langgehegter Wunsch ist für das Kinder- und Jugendhaus im Seeheim-Jugenheimer Ortsteil Malchen in Erfüllung gegangen: Die letzte Wegstrecke auf der Dieburger Straße, die bislang im Dunkeln lag, hat eine Straßenbeleuchtung erhalten, schreibt Sabine Milewski in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zehn Laternen säumen jetzt den etwa 400 Meter langen Waldweg zwischen dem Abzweig zu den Sportplätzen bis zur etwas versteckt am Ortsende von Malchen gelegenen Einrichtung.

Das Haus am Ende der Dieburger Straße, das vom Verein für Kinderhauserziehung in Bensheim betrieben wird, bietet 16 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 18 Jahren ein schützendes Zuhause.

Nicht zuständig, aber angepackt

Der Verein hatte sich bereits 2018 mit der Bitte an Bürgermeister Alexander Kreissl gewandt, den Weg zur Einrichtung mit einer Beleuchtung zu versehen, um den Nachhauseweg für die jungen Hausbewohner gerade in der dunklen Jahreszeit sicherer zu gestalten. Obwohl der Waldweg sich nicht im eigentlichen Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindet, hatte der Gemeindevorstand daraufhin den Beschluss gefasst, der Bitte nachzukommen und dort eine Straßenbeleuchtung zu installieren.

Die Mittel dafür wurden in den Haushalt 2019 eingestellt und von der Gemeindevertretung bewilligt. Bis es allerdings mit der Baumaßnahme im Sommer des vergangenen Jahres losging, mussten erst noch ein paar Hürden genommen werden. „Da wir uns im Außenbereich befinden, dauerte die Umsetzung aufgrund der einzuholenden Gutachten und Genehmigungen wesentlich länger als etwa bei einer Maßnahme im Ortsbereich“, erklärt der Rathauschef. Unter anderem galt es, natur- und artenschutzrechtliche Auflagen zu prüfen sowie ein sogenanntes faunistisches Gutachten zu beauftragen, das die entlang der Waldstrecke lebenden Tiere erfasst. „Die Anstrengungen, haben sich jedoch gelohnt und wir freuen uns sehr darüber, dass der Weg zum Kinder- und Jugendhaus jetzt hell und sicher ist.“

Rund zwei Monate dauerte das Bauvorhaben, bei dem allein die Beleuchtung etwa 50.000 Euro gekostet und das die beteiligten Firmen vor einige Herausforderungen gestellt hat. „Der Tiefbau musste beispielsweise zum Teil in Handschachtung ausgeführt werden, um eine Beschädigung der Baumwurzeln zu vermeiden“, so Thomas Schweickert aus dem Bereich Technik der GGEW AG. Der Energieversorger hat die Baumaßnahme gleichzeitig dazu genutzt, um die dort verlaufende 1-KV-Stromleitung zu erneuern: „So konnten wir Synergieeffekte erzielen.“

Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW AG, zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir sind ein starker und zuverlässiger Partner der Gemeinde Seeheim-Jugenheim bei allen Themen rund um Energie und Infrastruktur und freuen uns, dieses wichtige Straßenbeleuchtungs-Projekt realisieren zu können.“

Viele profitieren

Und auch bei den Kindern und Jugendlichen ist die Begeisterung groß, dies wissen Heimleiter Torsten Keil und Alexander Kinz von der pädagogischen Leitung des Vereins zu berichten. Nicht nur sie profitieren aber von den neuen Laternen entlang der Dieburger Straße, sondern auch die Wanderer und Mountainbiker, die die Strecke Richtung Frankenstein gerne nutzen. Im Frühjahr stehen noch ein paar Nacharbeiten unter anderem am Belag des Waldwegs an, dann ist die Baumaßnahme komplett abgeschlossen. red