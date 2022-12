bzw_SCR_Karate_Kinder_Pruefungen_2022 Zwingenberg, Kyu Gürtelprüfungen der Kinder des SC Rodau Von den zwölf Kindern der Karateabteilung des SCR 1972 e.V. hatten sich zehn am Donnerstag, dem 01. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau, ihrer nächsten Gürtelprüfung gestellt. Dank der guten und qualifizierten Vorbereitung durch ihre Trainer Birgit Spengler, Eberhard Leskow und Milan Jananin bestanden alle Teilnehmer ihre Prüfung zum nächsthöheren Kyu-Grad, die von Jörg Rippert und Birgit Spengler abgenommen wurden. Stolz nahmen sie anschließend ihre Urkun-den aus den Händen von Jörg Rippert, dem Leiter der Karateabteilung, entgegen. Sieben Kinder haben ihre Prüfung zum gelben Gürtel geschafft (9. Kyu), zwei den orangen Gürtel (7. Kyu) und eines den grünen Gürtel (6. Kyu). Eltern, Familie und Freunde durften bei der Prüfung zuschauen. Neben den entsprechenden Katas zu den Kyu-Graden wurden die Grundschultechniken im Ido Kihon (in der Bewegung) und auch Sonoba Kihon (im Stand) gezeigt. Anschließend gab es noch Partnerübungen und Selbstverteidigung wurde trainiert. Das Bild zeigt die zu Recht stolzen Kinder mit ihren nicht minder stolzen und auch von den Leistungen ihrer Karate-Kids beeindruckten Eltern. Trainer und Prüfer von links nach rechts: Milan, Birgit, Sensei Jörg und Eberhard. Bild: Georg Reimann

© Georg Reimann