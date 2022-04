Zauberhaftes im Mobile

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt des Zauberers Christian de la Motte hin, der am 29. April, Freitag, ab 20 Uhr mit seiner Show „Realität kann jeder“ in Zwingenberg auftreten wird. Im Jahr 2016 war der Magier bereits im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) zu Gast und begeisterte das Publikum mit einer unglaublich amüsanten Darbietung.

In der Ankündigung heißt es: Während seiner One-Man-Show verarbeitet Christian de la Motte seinen speziellen Lebensweg vom Manager zum Zauberer. Dank seines Improvisationstalents und seiner Comedian-Qualitäten sorgt er häufig für Lacher. Den Zuschauern wird innerhalb von 100 Minuten Christian de la Motte erstaunliche Zauberkunst, fantastisches Kabarett und humorvolle Comedy geboten.

Magier Christian de la Motte kommt am 29. April ins Mobile. © Nicolas Wanek

Schon seit 15 Jahren steht der Zauberkünstler auf der Bühne. Er lasse sich gerne vom Publikum überraschen – so sei keine Show wie die andere, meint er und fügt schmunzelnd hinzu: „Und wenn die Show mal eine ganz neue Wendung nimmt, freue ich mich selbst oft am meisten.“

Sein Handwerk lernte er unter anderem bei Showgrößen in Las Vegas; kein Wunder also, dass das Publikum ihm nur selten auf die Schliche kommt. Für alle, die den jeweiligen Trick trotzdem herausfinden wollen, hat er einen Tipp parat: „Achten Sie auf meinen rechten Schuh. Dort passiert es. Manchmal zumindest.“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet. Infos zum Thema Pandemie werden auf der Website des Theaters bekanntgegeben. vm