Workshops gegen Langeweile in Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Langeweile muss in den kommenden Herbstferien bei Kindern und Jugendlichen nicht aufkommen, denn die Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim bietet in Kooperation mit dem Verein Werkstatt Sonne eine Reihe von Workshops an.

Auf der Dirtbikerstrecke gibt es für Kinder ab zehn Jahren sowie Jugendliche wieder die Gelegenheit, fünf Tage lang gemeinsam mit Kursleiter Julius Kintscher die Fahrtechnik zu verbessern sowie neue Tricks und Sprünge zu üben.

Sich von der Natur inspirieren und die Anregungen, die Pflanzen und Tiere etwa im Wald bieten, in Kunstwerke fließen zu lassen, dazu lädt Kim Rathnau junge Kunstinteressierte ab acht Jahren in einem dreitägigen Workshop ein.

Christin Tiefenthaler eröffnet zudem während der Ferienwoche eine fünftägige Comicwerkstatt, wo Kinder ab zehn Jahren sowie Jugendliche lernen, eigene Wort-Bild-Geschichten mit Stift und Fantasie umzusetzen. Der Comic-Workshop wird unterstützt von den LandKulturPerlen, sodass die Teilnahme hier kostenfrei ist.

Die Kursgebühr fürs Bikertraining beträgt inklusive Imbiss 75 Euro, die für den Kunstkurs 60 Euro. Informationen und Anmeldungen: Werkstatt Sonne e.V., Telefon: 06257/82 061, E-Mail: info@werkstatt-sonne.de. red