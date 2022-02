Womit habe ich das eigentlich verdient?

Womit habe ich das verdient? Haben Sie sich das schon einmal gefragt? Vielleicht bei einem Schicksalsschlag, der Ihnen widerfahren ist oder bei einem schweren Verlust, den Sie erleiden mussten? Oder aber auch als ein Wolkenbruch über Ihnen aufgebrochen ist und Sie weder Regenschirm noch einen Unterstellplatz in Reichweite hatten?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manchmal fragen wir uns dann, womit wir das verdient haben. Möchte Gott uns irgendetwas mitteilen, was in unserem Leben gerade nicht richtig läuft? „Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort“, so kennen wir ein beliebtes Sprichwort und man denkt automatisch nach, was vorgefallen ist, bevor man schutzlos im Regen steht.

© Privat / Sillus

Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Daniel 9, 18b: „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ Wir bekommen nicht immer das, was wir verdienen, brauchen oder uns wünschen. Das mag in mancherlei Hinsicht sehr ärgerlich sein, wenn man beispielsweise nicht richtig für die Arbeit bezahlt wird, die man mit viel Herzblut macht, oder die Gebete scheinbar nicht erhört werden. Unser Leben ist nicht immer gerecht. Immer wieder begegnen uns Ärger, Verluste und Ungerechtigkeiten. Auch wir urteilen oft zu schnell über andere Menschen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie würde wohl Gottes Urteil über uns aussehen, wenn er gerecht wäre? Wenn er uns all unsere schlechten Gedanken, verletzenden Worte und unüberlegten Handlungen vorwerfen würde. Was hätten wir wohl dann verdient? Nur ein bisschen Regen? Vermutlich doch wohl eher Schlimmeres. Gott ist nicht gerecht, er ist barmherzig – weil er uns liebt. Er möchte, dass wir unser Leben leben – mit all den Höhen und Tiefen und ohne Angst vor Gottes Strafe. Auch wenn unser Leben gerade holprig ist, ist das keine Strafe Gottes. Das Leben verläuft selten geradeaus. Immer wieder kommen Abbiegungen und uns werden Steine in den Weg gelegt.

Gott glaubt an uns, dass wir es schaffen, unser Leben mit all seinen Herausforderungen zu meistern. Er glaubt an uns und schenkt uns dafür seine Liebe und seine Gnade. Wir leben von Gottes Barmherzigkeit. Das macht uns frei und hoffnungsvoll. Ich wünsche mir, dass uns das bewusster wird. Wenn wir begreifen, welche große Barmherzigkeit Gott uns schenkt, dann können wir auch viel barmherziger mit unseren Mitmenschen umgehen – nachsichtiger, verzeihender, freundlicher. Genau das braucht unsere Welt: Liebe und Barmherzigkeit! Bild: Privat