Kriminalität. Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus "In der Pfarrtanne", ist am Freitag (08.10.) zwischen 20 und 22.30 Uhr in das Visier von Einbrechern geraten.

Die Täter gelangten durch ein Fenster in die Wohnung und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen.Sie entdeckten und entwendeten Schmuck und Parfüm. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.