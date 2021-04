Winterlinde gepflanzt

Seeheim-Jugenheim. Den Internationalen Tag des Baumes (25. April) nimmt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald jedes Jahr zum Anlass, um in Städten und Gemeinden Bäume zu pflanzen und damit auf die Lage der Wälder aufmerksam zu machen. Für den Kreisverband Stadt Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg hat dies nun Landrat Klaus-Peter Schellhaas als Vorsitzender des Vereins gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Kreissl in Seeheim-Jugenheim getan. Mit vereinten Kräften haben sie an der Mauer vor dem Alten Friedhof in Seeheim eine Winterlinde in die Erde gesetzt.

„Eigentlich hätten wir ja eine Stechpalme pflanzen müssen“, so der Landrat, denn diese ist zum Baum des Jahres 2021 gekürt worden. „Doch die Winterlinde passt einfach besser zum kompletten Ensemble.“ Ein Bestand mit der Lindenart findet sich vor und hinter dem Rathaus. Einer der Bäume hatte jedoch einen Pilzbefall und musste vor einiger Zeit gefällt werden. Nun gibt es dank der Spende der Schutzgemeinschaft, die Vereinsmitglied Michael Schlote initiiert hat, einen Ersatz, der bereits eine stattliche Größe hat und an seinem neuen Standort weiterwachsen und gedeihen soll. red