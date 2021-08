Wingerte am Zwingenberger Luciberg werden im April angelegt

Zwingenberg. Von Jeanette Spielmann

Es ist nicht das erste Flurbereinigungsverfahren in Zwingenberg, aber das erste, an dem mit Bürgermeister Holger Habich durchgängig ausschließlich ein Verwaltungschef beteiligt ist. Als im November 2011 mit der Schlussfeststellung der vorangegangen Flurbereinigung für das Gebiet „Kramersbuckel“ abgeschlossen war, waren letztlich insgesamt drei Bürgermeister beteiligt.

In den informellen Vorgesprächen und Vorplanungen war noch Bürgermeister Kurt Knapp involviert, beim Spatenstich im September 2006 war bereits sein Nachfolger Dieter Kullak im Amt und seit 2007 begleitete Holger Habich die Endphase des Projektes.

Größer als der Kramersbuckel

Nur ein Jahr nach dem Feststellungsbeschluss für das Gebiet „Kramersbuckel“ folgt im Dezember 2012 der Flurbereinigungsbeschluss für das Flurbereinigungsverfahren „Bergsträßer Reben- und Blütenhang“, zu dem neben dem Bensheimer Teilgebiet Hemsberg auch das Zwingenberger Teilgebiet „Alte Burg“ gehört. Mit rund 11 Hektar und insgesamt 120 Flurstücken ist es größer als das Gebiet Kramersbuckel (8,4 Hektar/100 Flurstücke) und auch die kalkulierten Gesamtkosten von rund 520 000 Euro sind höher (rund 330 000 Euro). Außerdem kommen im Gebiet „Alte Burg“ noch Kosten für eine Bewässerungsanlage dazu, die zwischen 250 000 und 300 000 Euro liegen.

Hälfte der Flächen verbuscht

Wie schon beim ersten Flurbereinigungsverfahren hat die Stadt auch jetzt beschlossen, den auf die Eigentümer entfallenden Anteil zu übernehmen. Das wären nach Abzug der Förderung von 75 Prozent rund 130 000 Euro. Diese Kostenübernahme gilt allerdings nicht für die Bewässerungsanlage, deren Kosten aber auch mit 75 Prozent gefördert werden.

Ziel der Flurbereinigung ist die langfristige Sicherstellung einer über viele Jahrzehnte entstandenen Kulturlandschaft, die Erhaltung des Weinbaus, die Förderung des Fremdenverkehrs und der Erhalt der ökologischen Vielfalt. Denn die Entwicklung des Gebiets hat sich in den vergangenen zehn Jahren zunehmend verschlechtert. Bei einem Vorort-Termin machte das Projektleiter Jörg Ritter vom Amt für Bodenmanagement in Heppenheim deutlich. Noch 2002 wurde jede Rebfläche noch bewirtschaftet, etwa 15 Jahre später war bereits die Hälfte der Flächen verbuscht und weitere Teilbereiche waren abgängig. Durch die Flurbereinigung soll daher vor allem auch erreicht werden, durch entsprechende Maßnahmen „alle Weinbergsflächen wieder für die Bewirtschaftung zugänglich zu machen“, so Bürgermeister Habich.

Rücksicht auf Reptilien

Seit gut einem Jahr wird auf dem Luciberg eifrig gearbeitet. Begonnen wurde mit der Entbuschung der Flächen, wo sich vor allem Brombeerhecken stark verbreitet hatten. Wegen des Vorkommens von geschützten Vogel- und Reptilienarten in diesem Gebiet galt es, Fristen einzuhalten beziehungsweise Ruhepausen in den einzelnen Bauphasen einzulegen. Nach der Weinlese wurde mit dem Rückbau der Weinbergsanlagen begonnen. Im April des kommenden Jahres sollen die Weinberge neu angelegt werden.

Zur Baustelle wurde das Gebiet rund um die Luciberghütte in diesem März. Zunächst wurde der alte Betonweg entfernt und der Weg mit Rasengittersteinen befestigt sowie die übrigen Zuwegungen erneuert beziehungsweise verbessert.

Der unterhalb des Weges liegende Bereich wurde terrassiert, denn hier sollen die Rebstöcke künftig quer zum Hang angeordnet werden. Das erleichtert die Bewirtschaftung auf diesem steilen Hang, denn zwischen den Reihen der Rebstöcke sind jeweils breite Wege angeordnet, die mit einem kleinen Arbeitsfahrzeug befahren werden können.

Die gerodeten Weinbergsflächen wurden mit einem regionaltypischen Saatgut eingesät und was zunächst wie eine Mondlandschaft ausgesehen hatte, wurde zunehmend grüner.

Mondlandschaft wird grün

Die einzelnen Phasen hatte Landschaftsarchitektin Marita Möllenkamp von der Heppenheimer Behörde mit Fotos dokumentiert. Auch die Böschungen wurden eingesät, so dass eine vollständige Begrünung erreicht wird. Es geht aber auch um Erosionsschutz, damit Hang und Böschung durch Regen oder Wind nicht abgetragen werden.

Wie wichtig das ist, zeigten die jüngsten Regenereignisse an der Bergstraße, worauf mit Hunderten von Sandsäcken entlang der Böschung vorgesorgt wurde. Denn trotz einer Schnellbegrünungskomponente im Saatgut, brauchen die Pflanzen etwas Zeit.