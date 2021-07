Wichtig-Mappe im Bürgerbüro Zwingenberg erhältlich

ZWINGENBERG. Erste Stadträtin Karin Rettig informiert, dass es die „Wichtig-Mappe“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration ab sofort auch im Zwingenberger Rathaus gibt. Diese kann gerne im Bürgerbüro – während der Öffnungszeiten – kostenlos abgeholt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mappe enthält Formulare, auf denen Informationen eingetragen werden können, die in einem Notfall wichtig sein können. Das umfasst persönliche und medizinische Daten sowie Vorsorgevollmachten und Verfügungen.

Erste Stadträtin Karin Rettig präsentiert die „Wichtig-Mappe“. © Stadt

Gerne kann auch das Blatt, das Notizen „Für den Notfall“ sowohl zur Aufbewahrung neben dem Telefon als auch zur stetigen Mitführung enthält, genutzt werden. Die Inhaltsblätter der Mappe hat die Landesseniorenvertretung Hessen erarbeitet, das Notizblatt der Landespräventionsrat Hessen.

Wer klug ist, sorgt vor, so sagt es der Volksmund, und Erste Stadträtin Rettig schließt sich an. Deshalb sollten sich alle Bürger und Bürgerinnen in jeder Lebenslage sicher sein können, dass in ihrem Sinne gehandelt wird: mit klaren Handlungsanweisungen und allen nötigen Informationen. Die „Wichtig-Mappe“ ist eine Neuauflage der bisherigen Notfallmappe. Die Notfallmappe wird dadurch nicht ersetzt und behält weiter ihre Gültigkeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf den Inhaltsblättern können Angaben eingetragen werden zu den Bereichen: Persönliche Daten, Familie, Berufliches, Im Notfall benachrichtigen, Personen, die keine Nachricht erhalten sollen, Wichtige Rufnummern, Rente/Versorgung, Krankenversicherung, Medizinische Daten-Gesundheitszustand, Notfall-Ausweise, Organspende-Ausweis. Vorsorgevollmacht/Vorsorgeverfügungen, Finanzen, Verbindlichkeiten, Hinweise auf bestehende Verträge, Fahrzeuge, Fahrzeug-/Verkehrsversicherungen, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Mitgliedschaften, Merkblatt für eine Krankenhauseinweisung, Checkliste für den Fall meines Todes. red