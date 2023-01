Werkzeuge und Baumaschinen aus Rohbau in Hähnlein gestohlen

Alsbach-Hähnlein. Diebe haben zwischen Samstagnachmittag (14.1.) und Montagmorgen (16.1.) mehrere Werkzeuge und Baumaschinen aus einem Lagerraum in einer Baustelle in der Donnersbergstraße in Hähnlein gestohlen.

Dazu brachen die Kriminellen gewaltsam eine Metalltür auf und flüchteten anschließend unbemerkt mit ihrer Beute, wie die Polizei berichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt haben. Die Beamten nehmen Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41310 entgegen.