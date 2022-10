Werkstatt Sonne in Jugenheim: Von der Skizze zum Bild

Seeheim-Jugenheim. Der Verein Werkstatt Sonne in Seeheim-Jugenheim weist auf einen Kurs „Zeichnen und Illustrieren“ hin, der ab dem 31. Oktober an vier Montagabenden jeweils von 19 bis 21 Uhr stattfindet. Die Leitung hat die Illustratorin Christin Tiefenthaler. Die Teilnahme kostet 50 Euro zuzüglich Material. In der Ankündigung heißt es:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wie wird aus einer flotten Skizze ein schönes, ausdrucksstarkes Bild? Dieser fortlaufende Zeichen- und Illustrationskurs vermittelt Grundlagen verschiedener Techniken, das Sehenlernen und Skizzieren, Themen sind auch Proportionen, Bild- und Farbkomposition, Perspektive, Licht/Schatten. Mit Tipps, Tricks und spielerischen Übungen werden die Schritte von der Skizze bis zur gegenständlichen oder freien Zeichnung bzw. Illustration erlernt und vertieft. Zum Einsatz kommen verschieden Materialien wie Bleistifte, Farbstifte, Pastell, Tusche, Mischtechniken und Collagen. Der Einstieg in den Kurs ist nach Absprache jederzeit möglich.“

Anmeldungen sind per E-Mail: info@werkstatt-sonne.de oder per Telefon: 06257/82061 möglich. Weitere Infos gibt es im Internet. red