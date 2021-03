Wir ergänzen den Beginn des Sprichworts „Wer die Wahl hat...“ gerne mit der Fortsetzung „...der hat die Qual!“. Hier gilt es jedoch einmal positiv zu denken: Denn wer die Wahl hat, der hat eine Chance, etwas zu verändern!

AdUnit urban-intext1

Viele Menschen gehen auf die Straßen und demonstrieren, da sie ihr Recht auf Mitbestimmung einfordern: In Myanmar, Russland, Belarus oder Hongkong. Die Möglichkeit und Chancen von freien Wahlen werden vielfach auf der Welt gesehen. Dazu gehört natürlich auch eine freie Presse und die Möglichkeiten, sich durch unterschiedliche Medienangebote eine eigene Meinung zu bilden. 2020 sind über 50 Reporter weltweit getötet worden. Die Einschränkung der Medien geht immer damit einher, Menschen Wahlmöglichkeiten zu beschneiden.

In Deutschland können wir wählen gehen. Im Kreis Bergstraße steht an diesem Sonntag die Landratswahl an, hessenweit werden Kreistage, Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte neu zusammengesetzt. Wir müssen nicht um unser Leben fürchten, wenn wir unsere Meinung kundtun und wählen. Wie gehen wir mit unserer Wahlfreiheit um? Welche Chancen ergreife ich, Dinge zu verändern?

Die Frage richtet zunächst einmal an mich selber. Was tut mir gut? Was kann ich lassen und ausräumen auch aus meinem „inneren Haus“? Wie will ich mich auf eine positive Zukunft ausrichten?

AdUnit urban-intext2

Die Frage nach Veränderungen richtet sich aber auch in Richtung Politik, Gesellschaft und Kirche: Politiker, die sich an der Coronakrise bereichern, sind abzuwählen. Menschen, die die Gesellschaft mit Falschinformationen oder Hasspredigen „fluten“, sind zu ignorieren oder zu korrigieren. In der Gesellschaft und in der Kirche muss die Gleichberechtigung für Frauen Fakt werden. In der Klimapolitik muss sich für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung eingesetzt werden.

Welche Chance ergreife ich, ergreifen wir, um unsere Welt ein bisschen besser zu machen?

AdUnit urban-intext3

Einen Tipp noch aus dem Evangelium: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ (Lukas, Kapitel 7, Vers 12) Chancen ergreifen, das heißt nicht, Ideen totzuquatschen oder Änderungen zuerst von anderen zu erwartet. Chancen ergreife ich oder eben nicht.