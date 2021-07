Wenn Gier keine Grenzen kennt

Ausreichend ist oft nicht genug. Steht das zur Verfügung, was wir gerade brauchen, versuchen wir immer mehr davon zu haben. Wir überschreiten Grenzen und erkennen kaum noch, dass wir uns selbst und anderen damit schaden. Die Gier hält so lange an, bis wir alles absolut „satthaben“.

Dann erst scheinen wir mit dem Lebensstandard zufrieden zu sein. Nur gesättigt sind wir selbstzufrieden – wohl wissend, dass mit Überfülle auch Gleichgültigkeit oder Trägheit eintreten. Der Punkt, ab wann etwas für jemanden genug ist, ist schwer zu bestimmen. Der eine ist früher, der andere später satt. Bis dahin gilt ein rastloses Ego. Dazu vergisst der Mensch in seiner Gier moralische und rechtliche Grenzen.

Der mit Brot gefüllte Kelch auf dem Altar – Ausdruck der himmlischen Stärkung und Gemeinschaft. © Bissinger

In Urzeiten hat das Verhalten vielleicht zum Überleben der Menschen beigetragen. Wenn etwas in der Natur zur Verfügung stand, musste es gesammelt und sofort verzehrt werden, bevor es verdarb oder von anderen „geraubt“ wurde. Heute sehen Psychologen in gierigem Verhalten in erster Linie eine Ersatzhandlung. Der Mensch strebt nach Dingen, die ihm an anderer Stelle fehlen. Fühlt er sich nichts wert, nicht geliebt oder er meint, er müsse Leistung und Erfolg bringen, um Anerkennung zu finden, steigen Gier und damit auch Maßlosigkeit.

Viel zu besitzen, gibt das Gefühl, ewig zu leben. Jedoch besteht immer die Gefahr der „Übersättigung“. „Sobald die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter“, sagt ein bekanntes Sprichwort. Wir können die Übermenge plötzlich nicht mehr ertragen und sind allem überdrüssig. Im Buddhismus zählt die Gier neben Hass und Verblendung zu den „drei Geistesgiften“. Sie gelten als Ursache allen Leidens.

Auch das Christentum verurteilt gieriges Verhalten und ruft dagegen zu maßvollem Verhalten auf. Irdischem Besitz, Status und Macht werden keine Bedeutung gegeben. Und was alle vorhandenen Ressourcen betrifft, die sollen in Gemeinschaft geteilt werden und nicht nur den Stärkeren zur Verfügung stehen.

Das Brot fällt vom Himmel

In der sogenannten „Brotrede“ Jesu im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, geht es immer wieder um das „Sattwerden“ der Menschen. Diese wollen sich an Wundern sattsehen, durchweg körperlich gesättigt sein und mit erbrachten Leistungen auch einen satten göttlichen Lohn erwirken. Jesus geht auf diese irdischen Bedürfnisse nicht ein, vielmehr auf die Sehnsucht der Menschen nach Gott und ihre Suche nach ihm.

Es geht nicht darum, das tägliche Brot im Übermaß zu haben, damit auch um das körperliche Sattwerden. Jesus geht es um die Sättigung der Gottessehnsucht. Wahres „Sattwerden“, ohne irgendwann alles „satt zu haben“ oder wieder genommen zu bekommen, kann nur durch Glauben und Vertrauen geschehen.

Das zeitgenössische Judentum erwartete nach der biblischen Mannaerzählung eine ewige Speisung des Volk Gottes mit himmlischem Brot. Fällt es vom Himmel, hat die erwartete Endzeit begonnen. Jesus bezieht die Erwartung auf sich selbst. Er sagt von sich, er sei das Brot und durch ihn werden alle an Leib und Seele gesättigt. Ohne direkt darauf einzugehen, verurteilt er die Gier nach allem Vergänglichen. Für ihn ist sie eine reine Sackgasse.

Dass Menschen grundsätzlich nicht genug bekommen können, lässt sich kaum ändern. Auch wenn sie wissen, der Weg mit ihr führt „immer mehr“ in Maßlosigkeit, Übersättigung und Unzufriedenheit. Gibt es aber Auswege aus dem Teufelskreis der Bedürfnisbefriedigung?

Verhaltensforscher, Soziologen und Ökonomen raten dazu, sich seiner eigentlichen, oft unbewussten Motive erst einmal klar zu werden. Was treibt mich eigentlich an, alles haben zu wollen? Dann erst kann ich beginnen, meine Denkmuster zu ändern und das Verhalten in eine neue Richtung lenken. Wer lernt, zu verzichten, wird zu innerer Zufriedenheit finden. Auch sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, ist ein Rezept gegen Gier. Wie heißt es doch: „Das letzte Hemd hat keine Taschen.“