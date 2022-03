Die italienische Radsportlerin Paola Gianotti will innerhalb von 14 Tagen mit dem Rennrad auf einer Strecke von rund 2200 Kilometern von Stockholm nach Mailand fahren und 2022 Bäume für den Klimaschutz pflanzen. Am Sonntag legte sie in der Cittaslow-Stadt Zwingenberg einen Zwischenstopp ein und pflanzte mit Rathauschef Holger Habich eine Ulme.

© Thomas Neu