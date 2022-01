Weltmusik und Kelten-Rock in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf ein Konzert der Band „Gwennyn“ hin, die am 21. Januar, Freitag, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren wird. Über die Formation aus der Bretagne, die aus der Sängerin Gwennyn und ihren Musikerkollegen besteht, schreiben die Mobilisten:

„Die Bretonin Gwennyn trägt ein kreatives, künstlerisches Feuer in sich, das kulturellen Reichtum widerspiegelt. Gwennyn auf der Bühne zu erleben bedeutet, all die Leidenschaft und Sensibilität zu erfahren, die ihre Texte und ihre Musik in sich tragen. Ihre Stimme und ihre Ausstrahlung berühren ihr Publikum und trägt es aus den Wäldern von Brocéliande bis an die argentinischen Küsten.

Gwennyn singt in französischer und englischer Sprache sowie in ihrer Muttersprache Bretonisch und erläutert: ,Die Werte, die ich vertrete, sind nicht militant, sie sind ein Vehikel. Ich spreche von der Identität der Völker, von Gemeinschaft, Gleichgewicht und Harmonie. Gleichförmigkeit ist leer von Geschmack und Aromen.’ Eine luftige, sinnliche, tiefe Stimme, ein unvergleichliches Timbre, begleitet von Gitarrenriffs, die restlos begeistern für eine Fusion zwischen Weltmusik und keltischem Electro-Pop-Rock. Gwennyn & Band haben sich auf einer beeindruckenden Zahl von regionalen, nationalen und internationalen Bühnen etabliert und sind meist zweimal jährlich auch in Deutschland auf Tour.“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt in das Theater Mobile laut Veranstaltern nur Besuchern möglich, die gemäß der 2G-Regel nachweislich gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen sind. red