Weltkindertag unter dem Motto „gemeinsam für Kinderrechte“

Zwingenberg. „Gemeinsam für Kinderrechte“, so lautet das offizielle Motto des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) für den diesjährigen Weltkindertag. Erneut lädt die Stadt Zwingenberg – konkret die Kinder- und Jugendhilfekommission – aus diesem Anlass zu einem Kinderfest ein. Es findet am Samstag, 17. September, von 11 bis 15 Uhr im Alten Amtsgericht (Obertor 1) sowie auf dem Freigelände drumherum statt.

Das Programm ist für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Alter von 13 Jahren gedacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Zwingenberger Beitrag zum Weltkindertag beteiligen sich alle Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt, die Melibokusschule, das Familienzentrum des Vereins Pro Kind, der Geschichtsverein, die Frauen-Union der CDU, die SPD sowie – erstmals – der Freizeitsportverein Schlappekicker mit seiner Supertorschusswand. Dort gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Die einzelnen Organisationen haben ein tolles Programm vorbereitet. Über ein wissenswertes Quiz, Tattoos, Cocktailbar, Filzen, Bewegungsparcours, Dosenwerfen, Buttons selbst herstellen, Hüpfburg und vielem anderen mehr bietet der Weltkindertag ein abwechslungsreiches Programm. „Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall“, werben die Veranstalter.

Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind nutzt den Weltkindertag als Rahmen für die Feier seines zehnjährigen Bestehens. Das FamizZ wird einen Bubble-Tea-Stand, eine Hüpfburg, Kinderschminken, Filzen, Musik mit „Steffis Hits-4-Kids“ anbieten und der neue Eletronik-Bastel-Club des Pro-Kind-Vereins wird ebenfalls mit von der Partie sein.

Der Geschichtsverein wiederum ist nicht am Alten Amtsgericht vertreten, sondern lädt die Teilnehmer am Weltkindertag sozusagen als „Außenstelle“ des Kinderfestes ins Heimatmuseum zu einem Suchspiel ein. Die Ehrenamtlichen des Geschichtsvereins sind ohnehin im Museum, weil am Wochenende dort wieder Latwerge gekocht wird.

Auch für eine Bewirtung ist beim Familientag am Alten Amtsgericht gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung wird wie immer an eine soziale Organisation gespendet.

Wer noch weitere Informationen benötigt, der kann sich per E-Mail an Bernd Brockenauer wenden: juz@zwingenberg.de. red