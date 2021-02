Zwingenberg. Wie jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und die Evangelische Kirchengemeinde auch dieses Jahr gemeinsam den Weltgebetstag. Wie Maria Häring für den Vorbereitungskreis mitteilt, handelt es sich beim diesjährigen Termin um den 5. März. In der Pressemitteilung heißt es mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie: „Wenn auch die Rahmenbedingungen Präsenzgottesdienste schwierig oder unmöglich machen, gibt es andere Wege, gemeinsam diesen ältesten ökumenischen Gebetstag zu begehen.“

In Zwingenberg wurden Weltgebetstagspäckchen vorbereitet, die den Senioren unter den Teilnehmern nach Hause gebracht werden und die von allen anderen Interessierten in der Katholischen Kirche – das Gotteshaus an der Heidelberger Straße 18 ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet – abgeholt werden können. Die Gebetsordnung, die in diesem Jahr von Frauen in Vanuatu gestaltet wurde, lädt ein zum Gebet zu Hause, allein oder in der Fernsehgemeinde am 5. März ab 19 Uhr bei Bibel TV.

Vanuatu ist eine Inselgruppe nordöstlich von Australien, bestehend aus 83 Inseln, von denen 67 bewohnt sind. Das Land liegt auf dem Pazifischen Feuerring und ist daher durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis gefährdet. Häufig auftretende Wirbelstürme sowie der durch den Klimawandel bedingte Anstieg des Meeresspiegels bedrohen die Küsten. Aufgrund dieser Gefahren haben sich die Frauen der Ni-Vanuatu (Name der Bevölkerung Vanuatus) für das Weltgebetstagsmotto „Worauf bauen wir?“ entschieden. In der Einladung heißt es: „Das Motto lädt uns ein, über eigene Fundamente im Leben nachzudenken – und es ermuntert uns zum Einsatz für den Erhalt der Schöpfung.“ red