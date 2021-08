Freizeit-Tipp - Bis zu 350 Personen dürfen in den Stadtpark / Im Stile einer englischen Gartenparty „Wein im Park“ in Zwingenberg geht in die Verlängerung

Am Wochenende ist die dritte Auflage von „Wein im Park“ geplant. Freitag geht es um 18 Uhr los, Samstag ist ab 16 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr Einlass. © Zelinger