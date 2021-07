„Wein im Park“ ging am Wochenende in die zweite Runde

Zwingenberg. Am vergangenen Wochenende ging die zweite Auflage von „Wein im Park“ in Zwingenberg über die Bühne. Während bei der Premiere vor zwei Wochen die Zahl der Gäste, die an den im Park verteilten Stehtischen und Bierzeltgarnituren verweilen konnten, auf 300 Personen limitiert war, konnten nun 350 Gäste teilnehmen. Im Bereich des zentralen Zugangs zur Veranstaltungsfläche – dem Parkeingang am Rathaus – erfolgt das Hinterlegen der Kontaktdaten, wahlweise per Luca- oder Corona-App oder Formular,

Nachdem der Freitagabend bei bestem Sommerwetter sehr gut besucht war, kamen am Samstag ab 16 Uhr ebenfalls viele Gäste und genossen Bergsträßer Wein in wunderschöner Atmosphäre. Unser Bild zeigt den Auftakt zum gemütlichen Weinfest am Sonntag. Bild: Gutschalk