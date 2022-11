Weihnachtskerzen gestalten

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Angebot mit dem Titel „Weihnachtskerzen verzieren“ (FEK051) hin. Kursleiterin Sabine Schramek wendet sich mit diesem Angebot an Grundschulkinder, also Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren, sowie Erwachsene (Eltern, Großeltern). Die Kursgebühr für den einstündigen Workshop am 11. November, Freitag, beträgt fünf Euro. Hinzu kommen fünf Euro für Material (eine Weihnachtskerze, Tannenbaum oder Weihnachtsmann, sowie eine Stumpenkerze). Veranstaltungsort ist von 16 bis 17 Uhr der Vereinsraum im Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg. Zum Kursinhalt heißt es:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In diesem Kurs können die Teilnehmer zwei Weihnachtskerzen für den Adventstisch oder als tolles Weihnachtsgeschenk gestalten. Zunächst wird eine Motivkerze bemalt, bei der die Akteure zwischen einem Tannenbaum und einem Nikolaus wählen können. Im Anschluss geht es an das Gestalten und die Teilnehmer können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie erhalten eine Stumpenkerze und können diese mit Wachs verzieren und/oder diese mit Wachsstiften bemalen.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red