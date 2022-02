Weggang von Opitek demotiviert die Laien vor Ort

Leserbrief zu „Pfarrer Äneas Opitek verlässt die Bergstraße“ BA vom 14.01.2022 und „Auf dem Weg zur neuen Bensheimer Großpfarrei“ vom 29.01.2022.

Im Rahmen des Pastoralen Weges des Bistums Mainz sollen rund um Ostern neue Pastoralräume errichtet werden. Das Bistum selbst verweist in seinen Veröffentlichungen darauf, dass der pastorale Weg davon lebt, „dass Menschen Leben und Glauben, Ressourcen und Verantwortung teilen“. Und weiter: „Ein solcher Weg braucht auch gute Strukturen.“ Umso unverständlicher erscheint es vielen, dass gerade in der schwerwiegenden Umbruchphase sehr erfahrene Priester in Bensheim und in Zwingenberg-Fehlheim ihre Wirkungsstätten verlassen sollen. Pfarrer Äneas Opitek wird die Bergstraße im Sommer verlassen und danach wird es in Zwingenberg und Fehlheim nach weit über 100 Jahren künftig keinen „eigenen“ katholischen Pfarrer mehr geben. Die Ankündigung des Weggangs von Pfarrer Opitek noch vor der Umsetzung des tiefgreifenden Prozesses im kirchlichen Bereich bewegt viele Menschen.

Pfarrer Äneas Opitek hat in den zugehörigen Gemeinden eine hohe Akzeptanz weit über den kirchlichen Bereich hinaus. Er hat nicht nur auf Pfarreiebene, sondern als stellvertretender Dekan den pastoralen Prozess im Dekanat Bergstraße Mitte aktiv gestaltet und mitgeprägt. Sein offenes Zugehen auf die Menschen sowie sein ständiger Blick weit über den Kirchturm hinaus haben überzeugt und auch „fernstehende“ Menschen zum Glauben geführt. Pfarrer Opitek vermittelt den Glauben mit viel Freude und durchweg authentisch, wofür er von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt und geachtet wird. Für seine emphatische, stets den Menschen zugewandte Art, die keinen ausgrenzt, wird er auch von vielen Menschen geschätzt und geachtet, die anderen Religionsgemeinschaften angehören oder konfessionslos sind. Die Gemeindemitglieder in Zwingenberg und Fehlheim zeigen daher durchweg für die getroffene Personalentscheidung kein Verständnis.

Mit dem Weggang von Pfarrer Opitek brechen sicher auch Strukturen weg, die in den Gemeinden bisher getragen haben und auf dem Weg des Pastoralen Prozesses nun dringend gebaucht würden. Auch die Motivation von Laien im kirchlichen Bereich, auf deren starke Mitwirkung der Bistumsprozess setzt, wird durch die getroffenen Personalentscheidungen nicht gestärkt. Hier waren die vor Ort handelnden Gremien schon gar nicht gefragt oder einbezogen. Das wäre ein Zeichen des im Pastoralen Prozesses geforderten Miteinanders gewesen.

Melanie Schnaus und

Almut Machleid (Zwingenberg)

Gisela Dickerhof und

Marianne Grenda (Fehlheim)