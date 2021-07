„Unser Wald ist in Gefahr!“ steht auf dem Flyer, der eine Reihe besorgter Bürger der vorderen Bergstraße in das Evangelische Gemeindehaus in Alsbach gelockt hat. Sie alle sehen seit Jahren, dass es dem Ökosystem Wald immer schlechter geht und wollen etwas für dessen Erhalt tun.

Im Gemeindehaus haben sie sich zu einer Bürgerinitiative zusammengefunden und das Netzwerk Bergsträßer Wald

...