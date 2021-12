Waghubinger „sagt’s jetzt nur zu Ihnen“

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf einen Auftritt des Kabarettisten Stefan Waghubinger hin, der am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, mit seinem Programm „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) auftritt. Die Mobilisten schreiben in einer Pressemitteilung:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig. Das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst sagt von sich nur, er betreibe österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit. In seinem vierten Soloprogramm begegnet er Gänseblümchen, Schmetterlingen und Luftschlangen im Treppenhaus. Es entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zugleich zum Brüllen komisch. Zynisch und zugleich warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig davon haben.“ Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Achtung: Der Eintritt ins Mobile ist ab sofort nur noch für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Plus-Regel nachweislich geimpft oder genesen sind und zugleich über einen negativen, tagesaktuellen Bürgertest verfügen. Die Mobilisten bieten jedoch auch an, dass man sich vor der Vorstellung unter ihren Augen selbst testen kann, dazu müssen die Eintrittskarten-Inhaber allerdings selbst ein Test-Set mitbringen. red