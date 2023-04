Wärmepumpe aus Rohbau gestohlen

Alsbach-Hähnlein. Bislang noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend (8.) bis Sonntagmittag (9.) die Außenanlage einer Wärmepumpe gestohlen. Gegen 11 Uhr am Ostersonntag bemerkten Zeugen den Diebstahl des mehrere Tausend Euro teuren Heizungselements, das sich auf dem Gelände eines Rohbaus im Vogelsbergring in Hähnlein befand. Nach bisherigen Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis 19.30 Uhr am Vorabend zurück. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und hofft in diesem Zusammenhang auf Mithilfe aus der Bevölkerung. ots

