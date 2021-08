Vortrag und Neuwahlen

Zwingenberg. Der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge lädt für den 23. September, Donnerstag, zu seiner öffentlichen Jahreshauptversammlung ein. Wie Vorsitzender Fritz Kilthau schreibt, findet die Sitzung ab 19 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) statt.

Die Hauptversammlung beginnt – wie es beim AK Synagoge Tradition ist – mit einem Vortrag. In der Hoffnung, dass die Coronavirus-Pandemie dem Verein nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht, wird Fritz Kilthau zum Thema „Das Kriegsende im März 1945 – Zwingenberg an der Bergstraße und Umgebung“ sprechen und damit einen Vortrag halten, der ursprünglich bereits im vergangenen Jahr gehalten werden sollte.

Berichte und Satzungsänderung

An den Vortrag schließen sich die Regularien der Jahreshauptversammlung an, also die Berichte des Vorsitzenden, des Kassenverwalters und der Kassenprüfer. Nach einer Satzungsänderung, bei der es um die Berücksichtigung steuerrechtlicher Fragen geht, folgen die Neuwahlen des Vorstands und der Kassenprüfer.

Anträge, über die bei der Versammlung des Arbeitskreises Synagoge beraten und beschlossen werden soll, müssen bis spätestens 16. September an den Vorstand gerichtet werden.

Mit Blick auf die Regeln zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus müssen die Teilnehmer der öffentlichen Jahreshauptversammlung des Arbeitskreises Synagoge eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen, die jedoch am Platz abgenommen werden darf. Die Kontaktdaten sind in eine entsprechende Liste einzutragen, die im Infektionsfall dem Gesundheitsamt eine Nachverfolgung der Infektionskette ermöglichen soll – zum Ausfüllen sollen die Besucher einen eigenen Stift mitbringen. Beim Betreten des Versammlungsraumes sind die Hände zu desinfizieren, Desinfektionsmittel steht bereit. red