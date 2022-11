„150 Jahre und immer noch nicht müde“, so lautet der Titel einer Veranstaltung, die in der Reihe „Kultur am Freitagabend“ am 2. Dezember ab 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Jugenheim (Lindenstraße 6) stattfindet. Der Turmuhrenforscher Christian Borck aus Breuberg wird auf anschauliche Weise eine Einführung in das Thema der öffentlichen Turmuhren geben.

Nach einer Übersicht –

...