„Geld anlegen mit gutem Gewissen“, so lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Evangelische Gemeinde Seeheim-Malchen am 7. März, Montag, ab 19 Uhr ins Pfarrer-Reith-Haus (Weedring 47) nach Seeheim einlädt. Referentin ist Jennifer Achten-Gozdowski, stellvertretende Leiterin des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). In einer

...