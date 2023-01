Vortrag über den Élysée-Vertrag

Zwingenberg. Der Freundeskreis Pierrefonds-Zwingenberg lädt zu einem geschichtspolitischen Vortrag mit dem Thema „Schwierigkeiten einer Freundschaft – Konfliktpunkte im deutsch-französischen Verhältnis 60 Jahre nach Abschluss des Élysée-Vertrages“ ein. Wie Vereinsvorsitzende Christine Baldauf mitteilt, findet die Vortragsveranstaltung mit dem Referenten Matthias Hartwig am kommenden Mittwoch, 18. Januar, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Eintritt ist frei; neben den Mitgliedern des Vereins, der sich um die Zwingenberger Städtepartnerschaft mit der französischen Kommune Pierrefonds kümmert, sind ausdrücklich auch weitere Interessierte willkommen. In der Einladung heißt es abschließend:

„Wenige Verträge in der Geschichte haben mehr oder weniger unbeschadet 60 Jahre überlebt; unter Regierungen unterschiedlichster Couleur sowohl in Deutschland als auch in Frankreich waren der Élysée-Vertrag und seine Konsequenzen ein Stabilitätsfaktor in Europa. Der Referent Matthias Hartwig beleuchtet die Hintergründe.“ red