Vortrag in Zwingenberg: Über die Kunst und Kultur Lothringens

Zwingenberg. Der Zwingenberger Freundeskreis Pierrefonds, der sich um die städtepartnerschaftlichen Beziehungen Zwingenbergs zur gleichnamigen Stadt in Frankreich kümmert, lädt für den 4. November zu einem öffentlichen Lichtbildervortrag über Kunst und Kultur in Lothringen ein. Wie Kerstin Aulbach-Kraus im Namen des Freundeskreises mitteilt, findet der Vortrag ab 20 Uhr im Foyer der Melibokushalle statt. Referent ist Ulrich Leist (Waldsee), der Eintritt frei, Gäste sind willkommen. Über den Inhalt heißt es:

„Der Vortrag führt durch das ,Salzland’ rund um Marsal in den Lothringer Naturpark, zu den Schlössern von Lunéville und Commercy und zu den Bädern am Fuße der Vogesen. Die Teilnehmer besuchen die Künstler Marc Chagall, George de la Tour und Claude Lorrain, begeistern sich am Papiermuseum in Epinal, an der Place Stanislas in Nancy und dem dortigen Jugendstil-Museum und besuchen das Centre Pompidou und die großartige Kathedrale in Metz.“ red