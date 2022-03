Vortrag in Alsbach-Hähnlein: Wiedereinstieg in den Beruf

Alsbach-Hähnlein. Die Rückkehr ins Berufsleben nach längerer Auszeit kann eine Herausforderung sein. Für Frauen, die nach einer Familienzeit den Wiedereinstieg planen, bietet die Gemeinde Alsbach-Hähnlein am Mittwoch, 6. April, von 9 bis 12 Uhr eine Infoveranstaltung im Bürgerhaus „Sonne“ an.

Das Angebot richtet sich an Frauen, die ganz unterschiedliche Fragestellungen und Ausgangsbedingungen haben. Etwa, wie es nach längerer Erwerbslosigkeit, nach Elternzeit oder einer beruflichen Neuorientierung weiter geht. Auch Fragen zu Veränderungen am Arbeitsmarkt, Fördermöglichkeiten und Strategien werden durch eine Referentin den in Darmstadt ansässigen Frauen-Kompetenzzentrum „Sefo_femkom“ beantwortet.

Für die einstündigen Einzelberatungen wird eine Gebühr in Höhe von zehn Euro erhoben. Um eine Anmeldung bis zum 25. März wird gebeten – bei der Familienbeauftragten Jutta Lauer-Schneider unter der Rufnummer: 06257-5008530 oder per E-Mail: lauer-schneider@alsbach-haehnlein.de. red

