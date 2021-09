Vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde ins Amt eingeführt

Zwingenberg. Der am 13. Juni gewählte Vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg hat im laufenden Monat September seine Arbeit aufgenommen. Die Einführung der Mitglieder des Leitungsgremiums erfolgte zum Monatsbeginn im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Bergkirche, der von Pfarrerin Beatrice Northe und Pfarrer Christian Hilsberg geleitet wurde. Dem neuen Kirchenvorstand gehören in alphabetischer Reihenfolge Simone Abel, Philipp Becker, Sophie Breitenfeld, Beatrix Irene Domsel, Alexandra Hechler, Bodo Keil, Marcel Keim, Friedemann Kiethe, Harald Lehrian, Birgit Müllemann-Schmidt, Claudia Willbrand und Elke Zirrgiebel an (auf unserem Bild fehlt der beim Gottesdienst verhinderte Harald Lehrian). Die Frauen und Männer gelobten vor Gott, ihren Dienst gewissenhaft auszuführen. Bei einer konstituierenden Sitzung Mitte September wurde Claudia Willbrand erneut zur Vorsitzenden des Kirchenvorstands gewählt, ihr Stellvertreter ist Pfarrer Christian Hilsberg. / red

