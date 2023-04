Vorrang der Arbeit vor dem Kapital?

Bergstraße. Der 1. Mai wird seit 1890 von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Gewerkschaften als „Tag der Arbeit“ begangen. „Ungebrochen solidarisch“ ist das diesjährige Motto des DGB für den 1. Mai. Eine wirklich herausfordernde Forderung. Klar, wir sind alle irgendwie „solidarisch“ – aber mit wem eigentlich? In schwierigen Zeiten wie heute, in denen wir gesellschaftspolitisch in vielerlei Hinsicht vor großen Herausforderungen stehen, fällt es leichter, mit den „eigenen Leuten“ solidarisch zu sein. Schwieriger ist es da schon mit „den Fremden“. Das ist keine neuzeitliche Erscheinung, sondern war schon immer so.

Wer aber sind die Menschen, die unsere Solidarität, christlich gesprochen unsere „Nächstenliebe“, derzeit am meisten brauchen? Einige von ihnen stehen (Stand heute, im Idealfall ist die Situation am Erscheinungstag dieser Zeitung schon besser) seit nun schon einigen Wochen auf der Raststätte Gräfenhausen West: über 60 LKW-Fahrer aus Osteuropa, vor allem aus Georgien und Usbekistan.

Sie „versammeln“ sich dort, weil sie teilweise seit Wochen keinen Lohn von ihrem polnischen Spediteur erhalten haben und nicht wissen, wie ihre Familien zu Hause Essen und Miete bezahlen sollen. Und das alles nicht in der „fernen“ Welt, sondern mitten in Europa! Sie sind Opfer zum einen eines verantwortungslosen Arbeitgebers, zum anderen aber auch struktureller Fehler der Politik, die die soziale Marktwirtschaft in manchen Bereichen nicht hinreichend davor schützt, zum ungezügelten Kapitalismus und damit zu einem „Sozialdarwinismus“ zu werden, in dem nur der Stärkere gewinnt und überlebt.

Aber in dieser so schwierigen Situation gibt es auch kleine(?) „Wunder“: Viele Menschen aus Kirchen, Gewerkschaften und anderen Organisationen wie „Faire Mobilität“ helfen den Fahrern und unterstützen sie. Und damit meine ich nicht nur die praktische Hilfe vor Ort, sondern auch das sozial-politische Eintreten für bessere Arbeitsbedingungen – bzw. für das Einhalten der in Europa (eigentlich) geltenden Rechte. Damit unterstützen wir übrigens nicht nur die ausgebeuteten Fahrer, sondern auch deutsche Spediteure, die sich an Recht und Gesetz halten!

Nach fünf Wochen Streik auf der Raststätte Gräfenhausen ist eine Einigung zwischen den osteuropäischen Fernfahrern und ihrem polnischen Arbeitgeber erzielt worden. Die Bedingungen der Fahrer seien in einer Erklärung des Speditionsunternehmers grundsätzlich akzeptiert worden, sagte der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema, der Unterhändler der vor allem aus Georgien und Usbekistan stammenden Fahrer, am Mittwoch in Gräfenhausen. Anmerkung der Redaktion:dpa