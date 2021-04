Zwingenberg. „Froh zu sein, bedarf es wenig…“ – der bekannte Kanon erklingt in reinen Orgeltönen von der Empore der Kirche. Und die Improvisation von Franz-Josef Höhling stimmt fröhlich in das Thema ein. Es geht um das Glück. Diakon Martin Huber beschreibt es als „subjektives Wohlbefinden“ und verweist auf Bilder in der Kirche, die verschiedene Glückssymbole zeigen.

„Jahrhundertelang war Glück der Inbegriff des guten Lebens – für den Einzelnen wie für eine Gesellschaft“, sagt er. Heute werde Glück durchaus treffend mit Lebenssinn und im religiösen Kontext mit Heil übersetzt. Sinn und Heil sind, so ergänzt er, aus christlicher Perspektive aber nur bruchstückhaft erfahrbar und jetzt nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Diakon Martin Huber verweist auf gängige Glückssymbole. © Bissinger

Erstmals findet zum Internationalen Tag des Glücks in der Zwingenberger Kirche Mariä-Himmelfahrt eine Andacht zum Thema statt. Der Aktionstag wurde im Juni 2012 durch die Vereinten Nationen beschlossen. Mit Aktionen und Veranstaltungen soll die Bedeutung des Strebens nach Glück und Wohlbefinden bewusst gemacht werden.

Huber und die Lektoren Melanie Schnaus und Harold Lambert verweisen auf Stellen im Alten Testament der Bibel, in denen Gott Glück schenkt. Er beglückt hier vor allem die Menschen, die seine gute Ordnung nicht verletzen.

Im Neuen Testament komme der Begriff „Glück“ überhaupt nicht vor, erklären sie. „Allerdings wird dort von Erfahrungen berichtet, die mit dem Wort Glück auf den Punkt gebracht werden können“, verweist Huber vor allem auf die Seligpreisungen, die diejenigen als glücklich beschreiben, die benachteiligt sind. „Wer sein Glück wahrnehmen will, der braucht nur einmal stehenzubleiben und – im übertragenen Sinne – innezuhalten.“ Hier wird Bertold Brecht zitiert: „Renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.“

Gott verheiße wahres Glück, gerade den Menschen, die es sonst schwer finden. „Sinn und Heil sind aus christlicher Sicht wohl so umfassend gedacht, dass ihre Fülle wohl von keinem Menschen so richtig begriffen oder ergriffen werden kann“, so Huber, sie dürften in diesem totalen Ausmaß auch nie richtig erlebbar sein.

Kleine Glücksgefühle kommen bei den Besuchern dennoch auf, vor allem bei den stimmungserhellenden Klängen der Orgel, die regelrecht aufruft, Freude und Glück Ausdruck zu geben. „If you happy and you know it clap your hands“ – wenn du glücklich bist und du weißt es, klatsche mit den Händen. Mit einem begeisterten Klatschen belohnen die auf Abstand gesetzten Besucher in der damit „vollen“ Kirche die durchaus glücksfördernden Minuten Welttag des Glücks. mb

